В мире до беспрецедентно низкого уровня упали темпы рождаемости, миллионы жителей планеты не могут завести детей из-за экономических и социальных проблем.

Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Специалисты организации провели исследование о планах по рождению детей среди 14 тысяч человек в 14 странах, на долю которых приходится треть населения мира, в том числе в США, Индии, Бразилии, ЮАР, Индонезии, Мексики, Германии и ряде других государств.

При этом исследование охватывало людей с низким, средним и высоким уровнями доходов.

Как стало известно, каждый пятый опрошенный выразил неготовность иметь желаемое количество детей.

Респонденты также назвали финансовые трудности и высокую стоимость жизни как главную причину отказа от деторождения или многодетности. Среди других причин фиксируются трудности в совмещении ухода за детьми и трудоустройства для женщин, неэффективная демографическая политика, проблемы со здоровьем и политическая нестабильность.

"Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости... Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис", - сказала исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, комментируя итоги исследования, передает BBC News.

Напомним, украинские госорганы подсчитали, что в 2024 году смертность в Украине превысила рождаемость в 2,8 раза. За минувший год было зарегистрировано 495,09 тысяч смертей и 176,78 тысяч рождений.

При этом согласно данным ЦРУ, в Украине самый высокий уровень смертности в мире и самый низкий показатель рождаемости.