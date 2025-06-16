Центры рекрутинга удовлетворяют всего 20-25% мобилизационных потребностей ВСУ. Остальное пополнение обязаны обеспечивать ТЦК и СП.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук во время эфира на телеканале "Новини.LIVE".

Он выступил с критикой работы территориальных центров комплектования, отмечая, что они берут "всех подряд".

"Центры рекрутинга закрывают, условно, 20-25% потребностей мобилизации максимум. И после этого у них есть, к сожалению, так сказать, указание для ТЦК добрать остаток. Но качество их работы по отбору является ужасным, потому что просто берут всех подряд", - сказал Камельчук.

Кроме того, при мобилизации часты нарушения, В частности, он заявил, что ему известны случаи мобилизации отцов четырех и даже шести детей.

"Если мы иногда видим даже парней с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - считает нардеп.

Напомним, в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №13 365 об уголовной ответственности для ТЦК за применение силы при мобилизации.

Ранее "Страна" писала о том, что для сотрудников ТЦК создали специальные правила поведения и общения с гражданским населением, чтобы работники могли сознательно избегать конфликтов.