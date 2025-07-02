Юный убийца из Украины сдался сам. Появились первые подробности убийства беженки и её дочери в Германии
Полиция ФРГ раскрывает подробности убийства украинки и её дочери в немецком городе Дорстене.
Сообщение правоохранителей передаёт немецкое издание FOCUS.
В полиции сказали, что анализируют "много информации", полученной от общественности. Были также проведены вскрытия, подтвердившие факт насильственной смерти жертв.
Убитые – женщина 1992 года рождения и её 19-месячная дочь – жили в приюте для беженцев, расположенном недалеко от леса, в котором утром 29 июня их обнаружили мёртвыми.
У погибшей осталась вторая дочь – 13-летняя девочка, которая передана под опеку местного управления по делам молодёжи.
16-летний украинский подросток, который сам пришёл в полицию и заявил, что совершил двойное убийство, арестован.
При этом пока ничего не сообщается о мотивах злоумышленника и даже о том, был ли убийца знаком со своими жертвами.
Ранее "Страна" сообщала, что известно об убийстве украинки и её дочери в Бельгии, в котором признался сын.
Первая дочь убитой, проживающая в другой стране, снача думала, что её родных убил посторонний человек с тяжёлым расстройством психики.
Перед этим появилась информация о том, как в Польше нашли мёртвой 15-летнюю украинку, пропавшую в начале года.