Полиция ФРГ раскрывает подробности убийства украинки и её дочери в немецком городе Дорстене.

Сообщение правоохранителей передаёт немецкое издание FOCUS.

В полиции сказали, что анализируют "много информации", полученной от общественности. Были также проведены вскрытия, подтвердившие факт насильственной смерти жертв.

Убитые – женщина 1992 года рождения и её 19-месячная дочь – жили в приюте для беженцев, расположенном недалеко от леса, в котором утром 29 июня их обнаружили мёртвыми.

У погибшей осталась вторая дочь – 13-летняя девочка, которая передана под опеку местного управления по делам молодёжи.

16-летний украинский подросток, который сам пришёл в полицию и заявил, что совершил двойное убийство, арестован.

При этом пока ничего не сообщается о мотивах злоумышленника и даже о том, был ли убийца знаком со своими жертвами.

Ранее "Страна" сообщала, что известно об убийстве украинки и её дочери в Бельгии, в котором признался сын.

Первая дочь убитой, проживающая в другой стране, снача думала, что её родных убил посторонний человек с тяжёлым расстройством психики.

Перед этим появилась информация о том, как в Польше нашли мёртвой 15-летнюю украинку, пропавшую в начале года.