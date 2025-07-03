Киевский суд установил наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Один из них находится за границей и теперь намерен попытаться вытащить из Украины своего партнера.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Для установления факта совместного проживания одной семьёй Деснянский райсуд заслушал свидетелей, исследовал фотографии с церемонии их бракосочетания и совместного быта.

Как выяснилось, мужчины живут вместе с 2013 года, в 2017 провели гражданскую церемонию бракосочетания, после чего в 2021 году заключили официальный брак в США.

Один из пары с прошлого года находится на дипломатической службе за границей в долгосрочной командировке и пытается получить разрешение на воссоединение с партнёром, который в данный момент находится в Украине.

Однако украинский МИД отказывал ему, поскольку украинское законодательство признаёт брак только как союз мужчины и женщины.

При этом суд отметил, что статья 21 Конституции Украины гласит, что "все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах". А решение Конституционного Суда от 3 июня 1999 года по делу №5-рп/99 указывает, что к членам семьи относятся лица, которые постоянно проживают вместе и ведут общее хозяйство.

Также суд сослался на позицию Европейского суда по правам человека и признал факт совместного проживания мужчин одной семьёй.

Отметим, что если данное решение устоит в апелляции, то это может стать новой схемой для организации выезда мужчин за границу.

О том, как поменялись способы выезда украинских мужчин за границу мы писали в отдельном материале.