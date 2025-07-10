Солнечная энергия впервые стала главным источником энергии в Европейском союзе, обойдя атомную и ветряную энергетику.

Об этом сообщает британский аналитический центр Ember.

В июне солнечная энергия обеспечила 22,1% потребления электроэнергии в ЕС - 45,4 тераватт-часа, что покрывает месячные нужды 340 миллионов человек.

Атомная энергетика обеспечила 21,8%, ветряки - 15,8%.

При этом доля угля в производстве электроэнергии в ЕС в июне упала до рекордно низкого уровня в 6,1%.

В 2024 году к сети были подключены новые системы мощностью почти 66 гигаватт.

Солнечная энергетика в ЕС переживает бум на фоне отказа от российского сырья, а также падения цен на модули из-за активного их производства в Китае.

Как минимум в 13 странах ЕС, включая Германию, Испанию и Нидерланды, был зафиксирован рекордный месячный показатель выработки солнечной энергии, отмечает аналитический центр.

Ранее высокого показателя выработки солнечной энергии достигла Испания, где после этого перехода случился масштабный блэкаут.