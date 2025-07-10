Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро убытков.

Об этом Мерц заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна заплатить за этот ущерб. Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам", – сказал немецкий канцлер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление и модернизация Украины, по оценкам украинской власти, будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет. По словам Шмыгаля, Киев предлагает создать два фонда: на 540 млрд, наполненный за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья; и на 460 млрд за счет инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Как мы писали, в мае Евросоюз выделил Украине 2 миллиарда евро на оборону из прибыли от замороженных активов российского Центробанка.

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