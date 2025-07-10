"Россия должна заплатить 500 миллиардов". Канцлер Германии оценил нанесенный Украине ущерб
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро убытков.
Об этом Мерц заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна заплатить за этот ущерб. Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам", – сказал немецкий канцлер.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление и модернизация Украины, по оценкам украинской власти, будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет. По словам Шмыгаля, Киев предлагает создать два фонда: на 540 млрд, наполненный за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья; и на 460 млрд за счет инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.
Как мы писали, в мае Евросоюз выделил Украине 2 миллиарда евро на оборону из прибыли от замороженных активов российского Центробанка.
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