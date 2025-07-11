Украина заявила о подрыве магистрального газопровода в Западной Сибири, сообщает Bloomberg.

Украинская сторона сообщила, что в результате специальной операции был взорван газопровод в Ханты-Мансийском автономном округе, который обеспечивает подачу газа на оборонные предприятия в трёх российских регионах.

По словам представителя украинской военной разведки, знакомого с ситуацией, инцидент произошёл в ночь на четверг. Объектом атаки стал газопровод мощностью 2,6 млрд кубометров в год, находящийся примерно в 3000 километрах от Москвы.

Источник заявил, что трубопровод снабжает газом военные предприятия в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях. Все эти регионы находятся в нескольких тысячах километров от Ханты-Мансийска.

Bloomberg не смог независимо подтвердить заявление украинской стороны. "Газпром", владеющий и управляющий российской газотранспортной системой, не дал официальных комментариев.

Ранее мы сообщали, что российский "Газпром" договорился с China National Petroleum о досрочном увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" до максимальной мощности к концу года.

"Стороны согласовали дополнительные поставки на декабрь, что обеспечит скорейшее увеличение суточных поставок газа в Китай до максимального уровня", - говорится в сообщении "Газпрома".

Известно, что Киев и Москва не смогли достичь соглашения по сделке о продолжении экспорта российского газа в Европу через территорию Украины при посредничестве Азербайджана.