Офицер Запорожского ТЦК Владислав Жук порезал колеса на мотоциклах у подростков. Это произошло по просьбе его матери - старосты села Преображенка Любови Жук.

Об этом сообщает "11 канал".

По предоставленной информации, якобы мать офицера "раздражали" громкие звуки мотоциклов, на которых ездили подростки 16-17 лет.

Женщина заявила журналистам, что, помимо шума мотоциклов, несовершеннолетние водители показывают ей неприличные жесты - "средний пальчик" и "половину руки".

"Если бы я была моложе, и у меня было бы больше здоровья, я бы сама приехала и порезала им шины ножиком. Пусть оно неправомерно, но действенно. Я рада, что уже пять дней в селе тихо", - заявила староста села.

При этом ее сын в комментарии телеканалу после того, как видео с ним разошлось по соцсетям, заявил, что жалеет о содеянном и компенсирует подросткам ущерб.

После инцидента с колесами неизвестные ночью срезал украинский флаг со здания сельсовета. Староста Любовь Жук считает, что эти явления не связаны.

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