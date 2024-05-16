Сегодня в Харькове участники организации "Братство" повредили машину "тойота", на которой была наклейка с перечеркнутой надписью "ТЦК". У джипа сломали дворники, поцарапали ножом заднее стекло и пробили два колеса.

Об этом сообщают соцсети.

В комментариях многие осудили такие действия, однако спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук поддержал нападавших.

"Не легче было стекло разбить?" - написал он в комментарии.

Отметим, что, судя по голосам, сдирает наклейку ножом Виктория Заверуха, а снимает ее Алексей Середюк.

"Люди против ТЦК, уклонисты, когда в Харькове россияне пытаются наступать, на Волчанск напали", - говорит женщина, орудуя ножом.

А оператор подсказывает ей, что хорошо бы еще проколоть шины, на что она охотно соглашается.

Заверуха стала известна в 2015 году, когда была арестована по обвинению в участии в преступной группе, совершившей нападение на АЗС в Киеве и убившей двоих правоохранителей.

Также отметим, что на странице "Братства" в Фейсбуке указано, что это спецподразделение ГУР.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области поймали сотрудника ТЦК, который требовал взятку за бронирование от мобилизации.

Также мы рассказывали о желании военных наказать девушку, которая сняла видео, как на нее набросился военком с костылем.