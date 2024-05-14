В Одесской области задержали сотрудника ТЦК, который требовал у местного жителя взятку за выдачу справки о бронировании от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Фигурант, как утверждают правоохранители, угрожал отправить мужчину в зону боевых действий, если тот не даст ему 300 литров горючего или же эквивалентную ему сумму.

Работника ТЦК задержали во время передачи временного удостоверения военнообязанного, которое он заранее подготовил. За эту "услугу" он получил 15 тысяч гривен.

В полиции заявили, что гражданин, которому сотрудник ТЦК создавал искусственные препятствия и требовал взятку, работает на предприятии критической инфраструктуры и поэтому имел законное право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Впрочем, фигурант настаивал, что выдача этой справки зависит именно от него.

Теперь сотруднику ТЦК грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве нелегал вступил в ТрО и продавал уклонистам "белые билеты".

А в Тернополе на получении взятки задержали старшего оператора взвода информации городского ТЦК.