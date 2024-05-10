В Сумской области 55-летний мужчина после визита в ТЦК оказался в реанимации.

Об этом пишут украинские издания.

Родственники 55-летнего мужчины из города Шостки утверждают: мужчину тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию.

Как рассказала семья потерпевшего, мужчина добровольно пришел проходить медкомиссию.

"Во время проведения комиссии была сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. Позвонили семейному врачу, которая сообщила, что с высокой вероятностью гражданин перенес инфаркт и обязательно нужно пройти УЗИ сердца. Последние три года начало повышаться давление, из гипотоника перерос в гипертоника. Кроме того, есть проблемы со спиной с тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги", - рассказала жена 55-летнего мужчины.

Жена мужчины добавляет, что семейный терапевт советовала дообследования, но ВВК даже не померили давление, и сказали, что муж может служить.

"Во время общения с председателем ВВК муж попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций (потому что такое периодически случается в гражданской жизни из-за вышеуказанных проблем), на что получил отказ в грубой форме", - говорит жена.

После этого пострадавший получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах, но его привезли в Харьков, где ему стало плохо.

По данным семьи, в ТЦК обещали доставить его в Шостку, но автобусом повезли в Гончаровск (север Черниговской области). Здесь он еще раз потерял сознание, и в таком состоянии мужчину доставили в больницу Конотопа, в которой он попал в реанимацию. Как сообщили в приемном отделении, в тяжелом состоянии.

"В больнице он оказался без сопроводительных документов. Представители Шосткинского ТЦК и СП даже не сообщили семье, что мужчина в реанимации г. Конотоп", - рассказали родственники, узнавшие о состоянии мужчины случайно через знакомых.

Ранее мы рассказывали, что в Саксаганском ТЦК Кривого Рога умер 44-летний военнообязанный. По словам его родственников, мужчину могли избить.

В свою очередь в ТЦК заявили, что военнообязанный умер "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" с "признаками эпилептического приступа". Скорая приехала, но констатировала смерть мужчины без признаков физического воздействия.