В Черниговской области отобрали мотоцикл у водителя, который систематически нарушал комендантский час и пугал односельчан ездой без глушителя, поскольку звук его транспортного средства напоминал о дронах "Шахед".

Об этом сообщил староста села Иржавец Сергей Сирота на своей странице в Facebook.

По словам старосты, основной причиной изъятия мотоцикла стали несколько нарушений одним водителем.

"Несколько раз в течение года я предупреждал о том, что запрещено: 1. Ездить на транспортных средствах без фар, стоп-сигналов, указателей поворотов, глушителей выхлопных газов, шлемов и т.п. 2. Во время действия комендантского часа. Водитель несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные. Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров. Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук "Шахеда", и жители деревень иногда пугались и обращались за помощью. К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец", - написал староста.

Он добавил, что на желающих употреблять алкоголь до утра и мешать сну соседям в общине также обещают найти средства воздействия. Изъятое средство передвижения нарушителя передадут полиции.

Ранее мы писали, что на днях депутаты подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий штрафы и лишение водительских прав за езду с нарушением допустимого уровня шума. Инициатива касается владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов, которые имеют слишком громкий звук форсированного двигателя.

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