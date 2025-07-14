Наркоторговец Юрий Чернецкий, осуждённый в 2022 году за сбыт кокаина в киевских ночных клубах, в настоящее время находится под домашним арестом вопреки позиции прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры после того, как в сети появились фотографии Чернецкого на свободе в одной из столичных клиник эстетической медицины.

В 2022 году Бориспольский горрайонный суд признал 51-летнего Чернецкого виновным по ч. 1 ст. 307 УК Украины о хранении и сбыте наркотиков и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил этот приговор в силе, однако Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где оно находится в настоящий момент.

Несмотря на ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, Бориспольский суд отправил Чернецкого под ночной домашний арест. Апелляционный суд отклонил жалобу прокуроров.

На заседании 16 июня текущего года суд в очередной раз отказался заключить обвиняемого под стражу. Следующее заседание по делу назначено на 23 июля.

Кроме того, против Чернецкого ведётся ещё одно уголовное производство по обвинению в сбыте наркотиков и незаконном обращении с боеприпасами. Его рассматривает Печерский районный суд Киева.

Прокурору удалось добиться продления меры пресечения до 22 августа 2025 года. Однако суд неоднократно снижал размер залога — с почти 4 млн до 1 млн гривен. В итоге Чернецкий внёс залог в полном объёме. Апелляционная жалоба прокуратуры на снижение суммы залога будет рассмотрена 28 июля.

Источники в адвокатских кругах подтвердили "Стране", что Чернецкий покинул СИЗО на прошлой неделе.

Весной 2023 года ходили слухи, что Чернецкий вышел на свободу, но тогда его адвокат опроверг их.

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