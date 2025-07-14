В России начали строить защитные сооружения на некоторых военных авиабазах. Это произошло после удара Украины по российским стратегическим бомбардировщикам в рамках операции "Паутина".

Об этом сообщает американский Институт изучения войны со ссылкой на снимки со спутника.

Спутниковые снимки зафиксировали около 30 различных сооружений на авиабазе Халино в Курской области и еще несколько в крымских Саках.

"Недавние спутниковые снимки говорят о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины "Паутина" 1 июня", - говорится в сообщении института.

РФ смогла построить около 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 похожих на ангары зданий на авиабазе Халино в Курской области. В Крыму же на авиабазе Саки россияне построили два бетонных сооружения, похожих на бункеры.

Напомним, в СБУ заявляли, что при проведении операции "Паутина" на территории РФ дроны атаковали 41 самолет.

Генштаб же ВСУ подтвердил поражение 12 российских самолетов.