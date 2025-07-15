Германия обсуждает покупку у США пусковых установок "Тифон" (Typhon), предназначенных для запуска ракет "Томагавк" (Tomahawk), которые способны поражать цели на расстоянии 2000 километров - то есть и на территории России.

Как передает ntv, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, который обсудил в США эту идею с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Как сказал Писториус, американский министр обороны оказался не против.

Министр акцентировал внимание на том, что дальность таких боевых систем значительно превышает те, которые сейчас стоят на вооружении европейских стран.

"Таким образом, Германия может значительно повысить свою собственную обороноспособность, а также значительно повысить свою способность сдерживания, но и способность сдерживания Европы", — отметил Писториус.

СМИ уточняют, что Берлин пока лишь заявил США о своей заинтересованности системами, Вашингтон изучают запрос.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет "Томагавк", которые могут достать до Москвы и Санкт-Петербурга, но пока отказался от этой идеи.

А вчера Владимир Зеленский заявил, что американские системы ПВО Patriot для ВСУ купят Германия и Норвегия.