Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные на Холме Славы останки советских солдат на пленных украинских военных.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мэр сообщил, что Холма Славы во Львове больше не существует.

"Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Выявлено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым (советский разведчик и партизан Николай Кузнецов, Герой Советского Союза, ликвидировавший нацистов во время оккупации и погибший в перестрелке с УПА - Ред.) и Путиным (погибший во Львове Степан Путин - гвардии майор, Герой Советского Союза, командир батальона 25-й гвардейской механизированной бригады - Ред.) перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", - написал Садовый.

Металлические гирлянды из колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же передадут конструкцию "Вечного огня", добавил он.

Ранее Садовый уже предлагал обменять останки советского разведчика Кузнецова на "узников Кремля" и отказался возвращать их потомкам известного партизана.

Напомним, эксгумацию захоронений советских солдат на Холме Славы начали весной.