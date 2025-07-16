Садовый хочет обменять выкопанные на Холме Славы останки красноармейцев на украинских военнопленных
Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные на Холме Славы останки советских солдат на пленных украинских военных.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Мэр сообщил, что Холма Славы во Львове больше не существует.
"Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Выявлено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым (советский разведчик и партизан Николай Кузнецов, Герой Советского Союза, ликвидировавший нацистов во время оккупации и погибший в перестрелке с УПА - Ред.) и Путиным (погибший во Львове Степан Путин - гвардии майор, Герой Советского Союза, командир батальона 25-й гвардейской механизированной бригады - Ред.) перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", - написал Садовый.
Металлические гирлянды из колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же передадут конструкцию "Вечного огня", добавил он.
Ранее Садовый уже предлагал обменять останки советского разведчика Кузнецова на "узников Кремля" и отказался возвращать их потомкам известного партизана.
Напомним, эксгумацию захоронений советских солдат на Холме Славы начали весной.