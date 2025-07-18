Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко может возглавить новый государственный комитет по информационной политике и стратегическим коммуникациям.

Об этом сообщают источники "Страны" в новом Кабинете министров.

Речь идёт о ведомстве, которое будет создано после того, как у Министерства культуры заберут функцию контроля над информационной политикой. Ее передадут новому госкомитету. Последний будет напрямую подчиняться главе правительства.

По данным источников "Страны", на должность руководителя госкомитета рассматривается кандидатура Кирилла Тимошенко.

Тимошенко в начале правления президента Владимира Зеленского уже занимался вопросами информационной политики в Офисе президента. Затем он стал куратором проекта "Большая стройка" и оброс коррупционными скандалами. По данным СМИ, он и близкие к нему люди стали фигурантами ряда уголовных дел. В итоге Тимошенко в январе 2023 года уволился с поста заместителя главы Офиса президента.

В марте 2024 года он стал советником тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, который теперь ушел в СНБО.