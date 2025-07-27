В Турции вспыхнули масштабные лесные пожары из-за аномальной жары, низкой влажности и сильного ветра. Об этом сообщают местные СМИ.

Пламя охватило восточную часть курортной провинции Анталья и добралось до жилых районов города Бурса. Из-за экстремальных температур пожар распространился на большие площади, и спасатели боролись с огнём всю ночь.

Также пожары охватили районы Карабук, Ушак и Кахраманмараш. К тушению привлечены авиация и сотни пожарников.

Власти эвакуировали уже 18 сел и 50 населенных пунктов. В Бурсе переселили по меньшей мере 1300 человек. Около 100 гектаров территории уже выгорело.

Напомним, в июне в Турции произошло мощное землетрясение у побережья Мармариса. Подземные толчки ощущались и на греческом острове Родос. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о примерно 70 пострадавших. Люди, по его словам, получили травмы, выпрыгивая в панике из окон или с балконов.

Ранее в январе в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс бушевали масштабные лесные пожары.