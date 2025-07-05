Караульного пожарной части в Киеве отстранили от работы за то, что он увёл спасателей в укрытие и тем самым спас им жизнь.

Об этом пишет паблик "Рятувальники Києва" на своей странице в Фейсбуке.

"Во время воздушной тревоги 4 июля глава ГСЧС Андрей Даник отдал команду начальнику караула немедленно приступить к тушению пожара. Но начальник караула не выполнил приказ – он перевёл личный состав в укрытие. И уже через несколько минут – ракетный удар по позициям, где должны были находиться спасатели. Благодаря решению начальника караула – все остались живы. В то же время за нарушение субординации руководство отстранило его от должности", – сообщает новостная группа, которая освещает новости спасательной службы в столице Украины.

Уточняется, что речь идёт о 18-й части ГСЧС, которая подверглась удару в Святошинском районе в ночь на 4 июля.

Ранее россияне ударили по спасателям в их профессиональный праздник. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Война в Украине продолжается 1228-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 5 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги пятницы. В ночь на 4 июля россияне нанесли массированный удар по Киеву, что стал одним из самых масштабных за все годы войны. Вследствие удара ракет и беспилотников больше всего пострадал Соломенский район столицы. Также 4 июля неприятель прорвал границу на новом участке в Харьковской области и захватил село Меловое под Ольховаткой.

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