В Канаде пожар охватил музей наследия украинской культуры, расположенный вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта.

Об этом заявили в пресс-службе полиции Канады в Facebook.

По информации, в соседнем к музею районе объявляли эвакуацию населения, однако вскоре отменили.

"Можем подтвердить, что огонь распространился на постройки в селе наследия украинской культуры. Просим общественность избегать этого района и использовать альтернативные районы для передвижения", - говорится на странице полиции.

Отмечается, что село наследия украинской культуры воспроизводит жизнь и быт украинских первопроходцев в Альберте. В нем демонстрируется быт украинцев Канады между 1892-1930 гг.

В музее сохранены аутентичные дома украинских эмигрантов.

Напомним, в конце марта ресторанный комплекс в городе Днепр атаковали беспилотники, пожар охватил декоративный корабль.

Также в марте из-за мощного пожара на электроподстанции в Лондоне закрылся один из самых загруженных в мире аэропортов - Хитроу. Из ближайших домов были эвакуированы сотни жителей, а около 16 тысяч домов остались без света.