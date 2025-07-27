Поступает всё больше сведений о том, что объявленный властями мораторий на проверки бизнеса по факту соблюдаться не будет. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в одном из эфиров заявил, что будет применяться "рискоориентированный подход".

По его словам, предприятия, которые будут отнесены к рисковым, проверять станут ещё сильнее, а проверки "безрисковых" предприятий уменьшат.

Есть и другие признаки. Нардеп Железняк публикует письмо ГосЧС, где говорится, что служба начала масштабные проверки промышленных объектов.

До 30 сентября органы ГСЧС должны провести анализ таких объектов, включая те, что сменили владельцев или функциональное назначение. Особое внимание уделят работоспособности систем противопожарной защиты, наличию документов, актуальности планов эвакуации и соответствию требованиям законодательства.

В случае выявления нарушений будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы.

Ранее мы писали, что в Сети уже начали критиковать текст моратория СНБО на проверки бизнеса

О том, почему "мораторий на проверки" вряд ли серьёзно поможет бизнесу мы подробно писали в отдельном материале.