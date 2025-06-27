Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране.

Об этом он сказал на мероприятии "Форум власти и бизнеса: от диалога до партнерства", который прошел в Киеве, пишет сайт Офиса президента.

"Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса. Так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях", - заявил президент.

Сроки введения и действия моратория он не уточнил.

По его словам, Украина может стать экономически сильнее, но для этого нужны рамки регулирования.

"Нужно реализовать гораздо больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире", - добавил Зеленский.

Он также анонсировал расширение правительством государственных программ поддержки украинского бизнеса и производства.

Напомним, мораторий на проверки был введен после начала войны, а потом отменён по требованию МВФ.

Международный валютный фонд высказывал недовольство тем, что в Украине не возвращали проверки предпринимателей.