Правительство назначило Татьяну Бережную исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

С июня 2022 года Бережная была заместителем Свириденко, когда та занимала должность министра экономики.

Свириденко объяснила это назначение необходимостью "сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом" во время трансформации.

"Именно поэтому обязанности временного руководителя поручены опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами. Главная задача — обеспечить финансирование украинской культуры в условиях войны. Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы — те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности, как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", - заявила Свириденко.

Также она заявила о планах правительства выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление "с четким мандатом и ресурсами", что позволит "фокусированно работать над информационной устойчивостью страны".

Напомним, Минкульт остался без министра после переизбрания Кабмина.

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