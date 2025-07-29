Российская оперная певица и депутат Госдумы VI созыва Мария Максакова-Игенбергс объявлена в международный уголовный розыск. Ее обвиняют в призывах к деятельности против РФ, а также уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Об со ссылкой на материалы дела, оглашенные в суде, сообщает российская пресса.

"Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск", - говорится в материалах.

Максакову обвинили по двум статьям: о публичных призывах через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, и об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Рассмотрение дела по существу проходит в заочном режиме, так как певица покинула страну еще до возбуждения уголовного дела.

Поводом для этого стало интервью украинскому телеканалу, в котором Максакова призвала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины. К тому же она осуждала действия российских солдат на территории Украины.

В 2023 году Минюст РФ включил в перечень иностранных агентов восемь человек, в числе которых была и Максакова. Тогда же ее дважды штрафовали на 30 тысяч и 40 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. А в декабре 2024 года Пресненский суд Москвы заочно ее арестовал.

Напомним, неделю назад Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера и журналиста Юрия Дудя на два месяца. Арест связан с делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.