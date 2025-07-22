Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера и журналиста Юрия Дудя на два месяца. Арест связан с делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания Дудя в России или его экстрадиции в РФ.

Об этом сообщают российские СМИ и пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело в отношении Дудя было возбуждено по статье, максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дудя объявили в международный розыск.

Дудь популярен в Ютубе, на этой площадке у него более 10 миллионов подписчиков. Он уехал из России весной 2022 года.

Тогда же российский Минюст объявил журналиста иностранным агентом. Дудь пытался оспорить это решение и требовал признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Однако Верховный суд ему отказал.

Летом 2022 года суд в РФ оштрафовал Дудя на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.