В горах Пакистана нашли тело немецкой олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Бывшей спортсменке был 31 год.

Об этом сообщают западные издания.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла высотой 6069 метров позавчера около полудня. Её напарница, работавшая на страховке, немедленно вызвала спасателей. Команда опытных альпинистов при поддержке вертолёта начала операцию, но из-за удалённости района они смогли добраться до места происшествия только на следующий день, а вечером из-за темноты и погодных условий поиски были остановлены.

Шесть лет назад Дальмайер объявила у себя в Инстаграме о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив своё решение потерей мотивации. Ей было всего 25 лет.

К тому моменту Лаура стала второй в истории, кто выиграл сразу пять золотых медалей на одном чемпионате мира, а также единственной, кто завоевал награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд. И вернулась в горы, потому как сама из окрестностей Цугшпитце в Баварии.

С конца июня Лаура находилась в Каракоруме с друзьями и успела подняться на 6287-метровую башню Большой Транго. Пик Лайла был её второй целью. Не так давно именно Дальмайер установила мировой рекорд среди женщин по скорости восхождения на гималайскую вершину Ама-Даблам в Непале.

В свои неполные 32 года Дальмайер была опытным горным и горнолыжным гидом, а также активным членом немецкой спасательной организации. Она считалась квалифицированным альпинистом и, вне всякого сомнения, осознавала риски подобных экспедиций. Потому заранее письменно распорядилась, чтобы в случае трагедии никто не подвергал себя опасности, эвакуируя её тело.

В январе 2022 года её бывший бойфренд Роберт Гроссегер погиб под лавиной во время восхождения в Патагонии. Дальмайер и Гроссегер к тому моменту уже расстались, но медиа сообщали, что тогдашняя девушка, которая была с Робертом во время фатального восхождения, чудом выжила.

Лаура Дальмайер и Роберт Гроссегер

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