В Грузии на горнолыжном курорте обнаружены мертвыми 12 человек.

Об этом сообщает МВД Грузии.

Тела были обнаружены в спальнях на втором этаже индийского ресторана, расположенного на территории популярного горнолыжного курорта в селе Гудаури.

По информации МВД, из 12 погибших 11 иностранных граждан и один гражданин Грузии. Гражданство погибших иностранцев не уточняется.

Криминалисты не обнаружили на телах признаков насилия. По предварительной версии следствия, все 12 стали жертвами несчастного случая.

В закрытом помещении возле спален был установлен генератор, который был включен накануне, вероятно, из-за перебоев с электричеством.

Полиция начала расследование по статье "причинение смерти по неосторожности".

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