В Испании загадочно умер биохимик, который изучал коровье бешенство и мог им заразиться
В Барселоне расследуют смерть биохимика, изучавшего смертельно опасное и неизлечимое заболевание Крейтцфельда-Якоба.
Об этом пишет El Pais.
Заболевание Крейтцфельда-Якоба – это нейродегенаративное заболевание, характеризуется нарушением мышечной координации и потерей памяти, иногда называют "коровьим бешенством".
Сообщается, что ученому удалось достичь результатов, но затем он внезапно ушел в отпуск из-за болезни, похожей по симптомам с объектом его исследований. При этом он скрыл диагноз.
В 2022 г биохимик умер. Ему было 45 лет. Позже в морозильной камере его лаборатории были найдены тысячи "несанкционированных" и "потенциально опасных" образцов биоматериалов. Их происхождение выясняется.
В университете, где работал умерший, издали приказ о немедленном закрытии и обеззараживании лаборатории. Образцы отправили для анализа. Четыре месяца спустя выяснилось, что они потенциально заразны.
Неизвестно, заразился ли ученый, работая с образцами в университете или же он заболел другим способом или в другом месте.
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