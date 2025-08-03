Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров пообщался с российским представителям. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Обсудили с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек, а именно исполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи", - написал он.

Среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными.

"Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", - отметил президент.

Также глава ОП Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, в частности контактах с американской стороной, и об усилиях по возвращению детей, которые были похищены и вывезены в Россию.

Напомним, в ходе переговоров в Стамбуле делегации Киева и Москвы согласовали обмен, по которому в Украину вернутся 1200 её граждан.

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