Власти Тернополя допустили ошибку в рекламе курсов украинского языка. Пост удалили
Тернопольская областная городская администрация решила прорекламировать курсы украинского языка, но допустила ошибку в слове "курси", написав "курсi".
Об этом свидетельствует скриншот поста, опубликованного в телеграм-канале ОГА.
Чаще всего такая ошибка возникает, когда слово "курсы" набирают по-русски, но на украинской раскладке клавиатуры.
В настоящее время пост на канале ОГА удалён.
Напомним, в прошлом году исследование Государственной службы качества образования показало, что украинские школьники стали меньше использовать государственный язык. Причины падения популярности украинского языка в исследовании объясняли тем, что "в этом году исследованием охвачено большее количество респондентов с акцентом на городскую местность. Известно, что городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента".
Между тем новый языковой омбудсмен уже потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.
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