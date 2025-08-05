Тернопольская областная городская администрация решила прорекламировать курсы украинского языка, но допустила ошибку в слове "курси", написав "курсi".

Об этом свидетельствует скриншот поста, опубликованного в телеграм-канале ОГА.

Чаще всего такая ошибка возникает, когда слово "курсы" набирают по-русски, но на украинской раскладке клавиатуры.

В настоящее время пост на канале ОГА удалён.

Напомним, в прошлом году исследование Государственной службы качества образования показало, что украинские школьники стали меньше использовать государственный язык. Причины падения популярности украинского языка в исследовании объясняли тем, что "в этом году исследованием охвачено большее количество респондентов с акцентом на городскую местность. Известно, что городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента".

Между тем новый языковой омбудсмен уже потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.

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