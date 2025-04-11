В Национальной гвардии назвали технической ошибкой исчезновение из списка награжденных орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича.

Сообщение об этом появилось в Фейсбуке Нацгвардии.

"С начала полномасштабного вторжения России 12,5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины были удостоены государственных наград. Формирование представления на награждение каждого военнослужащего или военнослужащего проходит с особой ответственностью. Однако, к сожалению, при формировании пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предварительном представлении уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича. В кратчайшие сроки неточности были исправлены, обновленное представление на награждение уже направлено в Офис президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения", - сказано в публикации.

Напомним, 9 апреля вышло интервью Кротевича с призывом к главнокомандующему Александру Сырскому уйти в отставку.

А на следующий день его фамилию убрали из списка награжденных орденом, опубликованном на сайте Офиса президента.