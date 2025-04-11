Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич сообщил, что его фамилия исчезла из списка награжденных орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени на сайте Офиса президента.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фамилию убрали 10 апреля - на следующей день после выхода интервью Кротевича с призывом к главнокомандующему Александру Сырскому уйти в отставку.

Бывший член "Азова" не винит в произошедшем Владимира Зеленского.

"Я почти уверен, что сам президент не давал указания убирать меня из указа, это было бы странно. Следовательно, в ОП есть кто-то, кто имеет полномочия "исправлять" указ без согласования с верховным главнокомандующим государства. Хотя все это делается просто: приносят новый текст указа, говорят что-то вроде "там ошибка в фамилии была, мы исправили", и переподписывают, могут убрать тех, кто не нравится, и добавить своих кентов например", - написал он.

Причиной случившегося он назвал критику в адрес Сырского.

"Почему так вышло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу", - считает Кротевич.

9 апреля мы приводили выдержки из интервью Кротевича с критикой командования ВСУ.

Напомним, о Сырском много раз жестко высказывались и народный депутат Марьяна Безуглая.