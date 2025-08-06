Сегодня, 6 августа, исполнился ровно год с начала наступления ВСУ в Курской области.

Год назад, на фоне тяжелой для украинских сил ситуации на прочих участках фронта, прорыв в Курскую область, который привел в короткие сроки к занятию плацдарма в более чем 1000 квадратных километров, был воспринят в Украине как грандиозный успех.

Произвел он сильное впечатление и в мире - впервые со времен Второй мировой на территорию России вторглась армия иностранного государства.

Плацдарм продержался до марта-апреля 2025 года, когда он был почти полностью потерян за исключением, по украинским данным, небольших полосок на приграничных территориях.

По прошествии года можно констатировать, что ни одна из заявленных публично и непублично целей операции не была выполнена и эффект от нее был, в целом, для Украины отрицательный, изменив в негативную сторону баланс сил на фронте.

Цели назывались (официально и неофициально) следующие:

Занятие крупного плацдарма в Курской области с выходом к Курской АЭС и к Курску, что могло бы резко усилить переговорную позицию Украины. Не выполнено. Наступление было остановлено на дальних подступах к АЭС и к областному центру. Удержание плацдарма для размена на переговорах с РФ на захваченные ею украинские территории. Не выполнено. Плацдарм почти полностью потерян. Оттягивание сил российской армии с других участков фронта для замедления там наступления ВС РФ. Задача эта выполнена с точностью до наоборот - для наступления в Курской области командование ВСУ перебросило лучшие подразделения с других участков фронта (а затем постоянно направляло резервы для удержания плацдарма), что привело осенью прошлого года к ускорению российского наступления на Донбассе. РФ, конечно, также была вынуждена отправлять в Курскую область дополнительные войска, но это в меньшей степени сказалось на ее положении в целом на фронте, чем переброска в Курскую область резервов ВСУ сказалась на положении на фронте украинских сил. У России резервов оказалось больше. Защита Сумской области от нападения. Не выполнена. После потери Курского плацдарма российские войска вошли в Сумскую область. Значительно участились обстрелы Сум и других городов региона. Дестабилизация ситуации внутри РФ через подрыв доверия к военно-политическому руководству России. В первые дни наступления ВСУ та же сетка телеграм-каналов, которая, в свое время, готовила почву для мятежа Евгения Пригожина, начала активно поднимать волны "зрады" и паники, что привело к некоторому падению рейтинга Путина и власти в целом. Но Кремль эти волны довольно быстро погасил. И ситуация через некоторое время успокоилась. Дестабилизации не случилось. Более того, Кремль использовал операцию ВСУ в Курской области для усиления мобилизации общества вокруг идеи "войны до победного конца". При этом у Курской операции все-таки было существенное политическое последствие - в России значительно усилились позиции "партии войны", которая требовала не идти на какие-либо компромиссы с Киевом и не соглашаться на остановку огня по линии фронта, так как "Украина будет всегда источником опасности для нас, а потому войну нужно вести до ее полного разгрома". И это прямо сказывается сейчас на переговорах о перемирии. Возвращение веры в победу в украинском обществе и среди западных партнеров. В краткосрочном плане это сработало. Но довольно быстро, на фоне нарастающих проблем на Донбассе и победы Трампа на выборах, эффект сошел почти на нет. А после потери плацдарма он и вовсе исчез.

Подробнее о том, как шла Курская операция и об ее итогах, мы писали в отдельном материале.