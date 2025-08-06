В Днепре по инициативе мэра Бориса Филатова создали рабочую группу, которая обсуждает возможность смены официальной даты основания города.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра — 1776 год, якобы с подачи российской царицы Екатерины II. Но это пропагандистский штамп, который является частью гибридной войны Российской империи еще с царских времен. И сегодня эти же нарративы использует Российская Федерация в войне против Украины, чтобы доказать, будто украинцы появились на этой земле благодаря империи", — заявил заместитель мэра города Андрей Денисенко.

По его словам, на современной территории города еще с XVI века существовала казацкая агломерация.

Отметим, что датой основания Днепра считается 1776 год, потому что во времена Российской империи именно тогда был основан город Екатеринослав, названный в честь Екатерины II. В советские времена город переименовали в Днепропетровск в честь одного из руководителей Советской Украины Григория Петровского. А в 2016 году в ходе декоммунизации он был переименован в Днепр.

Напомним, в 2019 году Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Мы в отдельном материале разбирали, как переименования в рамках "деколонизации" обострили внутренние противоречия в Украине.