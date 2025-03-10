В Киеве демонтировали вывески двух кафе, названных в честь президента США Дональда Трампа. Это было сделано в знак протеста против политики нового главы Белого дома.

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

У расположенных рядом Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station один владелец. Он решил убрать названия после того, как Трамп остановил военную помощь Украине. Хотя в пиццерии по-прежнему предлагают посетителям пиццу под названием "Трампино" с ветчиной, грибами и артишоками.

В интернете бренд изменился на Frank.

Персонал отказался комментировать перемены, однако с журналистами пообщался один из посетителей.

"Это отличное местное кафе. Оно не политическое. Но сейчас не время называться Трампом в Украине. Все хотят мира здесь. Мы устали от войны, мы хотим, чтобы она закончилась. Но мы также понимаем, что то, что предлагает Трамп, то, что делает Трамп, будет означать победу для России и поражение для Украины", - сказал 38-летний IT-менеджер Евгений и добавил, что президент США "пляшет под дудку Путина".

В Украине во время войны много чего назвали в честь западных политиков. Например, в 2022 году в киевском кафе продавали яблочное пирожное под названием "Борис Джонсонюк".

Блюдо в его честь ела посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.