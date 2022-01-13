Крупнейший в Украине производитель молочных продуктов, ГК “Молочный альянс” (ТМ “Яготынское”, “Пирятин”, “Славия”) заявил, что находится под угрозой остановки производства. Причина — небывалый рост цен на газ, электроэнергию, сырье и упаковочные материалы.



В конце декабря 2021 года предприятия ГК «Молочный альянс» направили партнерам письма, в которых проинформировали о сложившейся критической ситуации и о риске остановки производства.



Как сообщил глава Наблюдательного Совета “Молочного альянса” Сергей Вовченко, за последний год цены на газ возросли почти в 10 раз, электроэнергию – в 2,5 раза, тароупаковочные материалы подорожали на 42%, а сырье (сырое молоко) – на 25%.

“Мы направили сетям и дистрибьюторам письма-предупреждения о том, что ситуация тяжёлая и мы не знаем, что будет с ценами на газ, поэтому мы будем вынуждены или сокращать производство, или совсем остановим”, — объясняет “Стране” Сергей Вовченко.

Производители долгое время не повышали цены на свою продукцию, но это может привести к тому, что в какой то момент просто нечем будет платить и за энергоносители, и за сырье.

Заводы “Молочного альянса” последний год терпят милионные убытки. Поэтому группа компаний уже объявила, что с 12 января начинет повышать цены на свою продукцию. Пока — только на 5%. Но, скорее всего, это не предел.

Если ситуация на рынке молочной продукции не изменится, этому и многим другим предприятиям отрасли грозит остановка. Потому, что при нынешних ценах на газ и сырое молоко им дешевле вообще не работать.

“Для понимания ситуации на примере одного из заводов: остановка на 1 месяц предприятия приведет к убыткам в 2.5 млн. грн.; продолжение работы при нынешней цене на сырье и газ приведет к 7,5 млн. грн. ущерба. Чтобы компании выйти в плюс, цена газа должна быть до 20 тыс., цена на сырье – минус 7%, а цена на продукцию – плюс 5%”, – объясняют “Стране” в ГК "Молочный альянс".

Подорожает “молочка” не только этого производителя, но и других заводов в Украине, которые столкнулись с аналогичными проблемами. По прогнозам Вовченко, часть предприятий на рынке молочной продукции в Украине нынешний кризис вообще могут не пережить. И все это – на фоне возрастающей конкуренции с более дешевыми импортными товарами из той же соседней Польши.

“Страна” разобралась, почему заводы “Молочного альянса” оказались на грани остановки.

Взвинтили цены из-за ковида

Молочная отрасль впервые за 14 лет столкнулась с кризисом такого масштаба. Первопричиной проблем, по словам Сергея Вовченко, стал коронавирус. Цены на молоко фермеры начали поднимать на фоне паники вокруг пандемии.



“Ситуация на самом деле критическая. Это первый год, который мы закончили с убытком. Тригером однозначно стал ковид прошлого года. Первые три квартала были для нас успешными. А с четвертого квартала ситуация резко изменилась. Проблемы начались летом, когда стала расти цена на сырое молоко. Боялись, что из-за ковида и общей демографической ситуации население начнет еще больше вырезать коров во дворах, поэтому колхозы в условиях дефицита поднимали цены на молоко”, — объясняет “Стране” одну из причин кризиса Сергей Вовченко.

Сергей Вовченко, глава ГК "Молочный альянс". Фото: Страна

“Молочный альянс” зависит от фермеров, ведь своего молока у них нет. 70% им поставляют колхозы и 30% — селяне-единоличники.

При этом заводы по переработке молочного сырья цены на свою продукцию долгое время пытались удерживать на прежнем уровне.

“Люди во дворах действительно вырезали скот, образовывался дефицит и по итогу цены выросли. А переработчики не могли поднимать свои цены вслед за закупочными. И взяли на себя эту добавочную цену”, — отмечает Сергей Вовченко.

Сети супермаркетов также какое-то время не принимали повышения цен на «молочку», опасаясь, что ее просто перестанут покупать — люди беднеют.

“Сильпо" сперва поднимало цены, после начало кивать на АТБ, мол, мы тоже хотим такую цену на полке. Мы говорим, минуту, тогда устанавливайте такую наценку, как и АТБ! Они же попросили дать им дешевле, мол, мы хотим зарабатывать. Но мы-то не благотворительная организация, мы бизнес”, — рассуждает Сергей Вовченко.



В итоге, уже первый квартал 2021 года “Молочный альянс” закончил с убытками. При этом в компании все еще рассчитывали, что ситуацию спасет сезонность — летом коровы традиционно дают больше молока.

“Мы думали, что придет лето, станет теплее, у коров добавится молоко и цены подешевеют — сезонность добавляет до 10%. И вот приходит лето — солнце, трава. А цены не падают. Все это демография — в сёлах коров почти нет, нужно идти в коллективный сектор. Но молока не добавляется и во втором квартале. Впервые за 14 лет в отрасли цена на молоко и летом продолжила расти”, — вспоминает С. Вовченко.

По его словам, тогда среди всех участников рынка начался “легкий мандраж”. Но глубины назревшего кризиса никто еще не осознавал.

Польский сыр — на 30% дешевле

Параллельно с ростом цен на сырое молоко, в 2021 году в Украине началось нашествие импортной продукции. На полках украинских магазинов становится все больше молочных продуктов из ЕС, которые начали вытеснять украинских производителей.



Объясняется это тем, что в ЕС сырье для производства "молочки" более дешевое за счет государственных дотаций.

По словам Сергея Вовченко, в Польше, Германии, Франции, Италии, Нидерландах молоко-сырье дотируется Евросоюзом. По имеющейся информации, в 2020 году там выделено на поддержку животноводства около 33 млрд евро прямых дотаций.

“Например, фермер получает средства на каждую корову и на гектар земли, которую он обрабатывает для животных. За счёт этого цена на сырье дешевле, особенно в Польше в сравнении с Украиной. Соответственно, к нам начал поступать сыр. Только в 2020 году в Украину поставили 54 тыс. тонн европейского сыра — это только официально. Если брать с контрабандной, то, думаю, порядка 65 тыс. тонн! Неучтенный сыр идёт на рыночную торговлю”, — рассказывает глава “Молочного альянса”.

Вот и получается, что европейский сыр даже с учетом транспортировки — на 30% дешевле украинского. Хотя по качеству массовый украинский продукт ничем не уступает зарубежному.

“Выходит так — сырье в Украине дорогое, энергоносители дорогие, цены на продукцию не поднимают, а ещё есть и конкуренты из Польши”, — констатирует Сергей Вовченко.

В то же время, к качеству импортной продукции есть вопросы.



“К нам также поступает и ультрапастеризованная продукция, срок хранения которой – шесть месяцев. Например, сыры можно хранить полгода, а йогурт – месяц. Понятно, что такие продукты, как кефир и сметана, могут стоять на полках максимум три недели. Но экспортеры могут просто использовать консерванты и стабилизаторы, тогда продукты станут храниться и 45 дней. Когда человек голодный – он не всегда смотрит на состав. В этом вся беда”, — объясняет бизнесмен.



Есть и другая причина, почему переработка молока в Украине становится нерентабельной.

Год назад, по словам Вовченко, по инициативе Ассоциации производителей молока, протянули снижение НДС для сельхозпроизводителей — с 20 до 14%. Позднее Союз молочных предприятий Украины добился отмены этой нормы. Но от нее пострадали и бюджет, и производители молока, и переработчики.

“Мы покупаем молоко и платим НДС 14%. А когда продаем готовую продукцию, то должны платить 20% налога. Разница в 6% — это для нас примерно 10 млн грн в месяц, которые "выбиваются" из оборота. Чем это покрывать? Краткосрочными кредитами, которые стоят денег, а это уже наши расходы. Мы доказывали это нардепам и комитетам. В результате в четвертом квартале получилось выровнять, но мы ведь три предыдущих квартала работали в таких условиях”, — объясняет “Стране” Сергей Вовченко.

Цена на газ росла каждый месяц

Осознав всю плачевность ситуации, в “Молочном альянсе” поменяли команду продаж, взяли новых менеджеров, сократили все возможные расходы, ожидая, что это поможет поднять отпускные цены до экономически обоснованного уровня. Активизировали также деятельность Союза молочных предприятий Украины — ее возглавлял Вадим Чагаровский, а исполнительным директором стал Арсен Дидур.



Но здесь предпринимателей ожидал очередной сюрприз — повышение цены на газ. Что, соответственно, снова значительно удорожило производство.

“В третьем квартале мы начали поднимать цены. Н вслед за этим резко увеличилась цена на газ. Если в 2020 году в среднем за тысячу кубометров газа мы платили 5,5-5,7 тыс. грн, то уже в июле этого года — 12,8 тыс грн, а август вообще был переломным — 14,5 тыс. грн. Каждый месяц цена росла — на январь т.г. мы уже закупились по 43 тыс. грн, запланировали убытки”, — сообщает Сергей Вовченко.



По словам Вовченко, по итогу правительство предложило, что для пищевых отраслей будет возможность закупать газ украинской добычи с ценой от 16 тыс. грн до 20 тыс. грн.



Как объяснили “Стране” в “Молочном альянсе”, газ составляет сейчас 12% от себестоимости молочной продукции. Сырье — 60% (за год переработали 334 тыс. тонн сырья; + 25% в цене за литр).

Электроэнергия занимает 3% (в 2020 году тариф был 1.54 грн\кВт, а в декабре 2021 года поднялся до 3.54 грн\кВт). Тароупаковочные материалы — 8% себестоимости продуктов, а транспортно-заготовительные расходы — 6%.

Такое подорожание ключевых составляющих производства “молочки” вынуждают “Молочный альянс” поднять цену на свои товары, чтобы избежать банкротства.

“С 12 января мы в очередной раз пытаемся поднять цены. Сетям магазинов понятно, что, либо мы останавливаем поставки полностью, либо нужно обоснованно принимать наши цены”, — констатирует Вовченко.



Сети магазинов, в свою очередь, предупреждают производителей “молочки”, что подорожание неизбежно приведет к падению продаж.

“Спрос упадет. Мы это понимаем. Согласно контрактов, мы не имеем права за один шаг поднять цены больше, чем на 5%. Поэтому сейчас мы подали магазинам прайсы с поднятием цены на 5% с 12 января. А дальше — посмотрим”, — отмечает Сергей Вовченко.

Закроются ли заводы “Молочного альянса”

На вопрос, что будет с производством молочных продуктов, в “Молочном альянсе” говорят, что пока что заводы работают в обычном режиме. Но риск перехода на сокращенный режим или остановки остается.



“Убытки за 2021 год – более 150 млн грн. При том, что в 2020 году у нас было на 100 млн больше чистого дохода. За год мы "не съели" прибыль прошлых годов, но много инвестировали (около 400 млн грн за два года) в реконструкции и оборудование. Поэтому сейчас мы и забили тревогу”, — обясняет Вовченко.



Причем это касается не только заводов “Молочного альянса”.

“Не буду называть компании, но есть конкуренты, у которых уже не хватает оборотных средств. Летом от нас ушел большой поставщик молока. Он просил, чтобы цену в закупке подняли на 50 копеек. Мы не приняли эти условия, они ушли к конкуренту. А в октябре вернулись потому, что у них брали молоко и не рассчитывались. Мы всех предупреждали, что раскручивание цены доведет до того, что за поставленное молоко просто не смогут заплатить. Один мой коллега открыто на совещании с министром аграрной политики сказал: "Поймите, что отрасль переработки молока в Украине умерла! Поэтому нужно что-то делать или будет полный коллапс" — сообщает “Стране” Сергей Вовченко.

По его словам, молочная отрасль в Украине “умирает” — из-за высоких цен на энергоносители и молочное сырье.



Больше всего страдают производители сыров.



“Возможно, сейчас выживут только маленькие заводы. Но в основном убытки терпят все. Сырная отрасль в Украине при нынешних ценах на молоко, энергоносители и готовую продукцию просто вымирает полностью. Сам технологический процесс производства сыра сложный. На килограмм сыра нужно 10 килограмм молока. Если ты покупаешь молоко по 12 грн, автоматически умножаешь на 10 – и это только сырье. А еще есть технологический процесс, логистика…”, — объясняет Сергей Вовченко.

Кроме того, выросла и стоимость упаковки - с января по ноябрь 2021 года — на 42%.

Сырье-молоко для “Молочного альянса” выросло в цене на 25%, так как стали покупать больше молока от коллективных хозяйств, а в целом по Украине — на 19-20%.



Для того, чтобы спасти бизнес и молочную отрасль в целом, “Молочный альянс” предложил снизить цену на закупаемое молоко.

“Сейчас цена в закупке доходит до 14 грн за литр. Производители хотели бы поднять и до 16 грн/литр. В декабре все начали отказываться от дорогого молока – почувствовали убытки. По данным аналитиков, рентабельность производства молока в хозяйствах составляет от 21 до 40%. А у нас – убытки. Мы посчитали, что нужно вернуть цену на сырье до летних цен. Условно, понизить на гривну, а цену на продукцию поднять на 5% — тогда мы сможем выйти из "минусов", — рассказывает “Стране” Вовченко.



Он убежден, что поставщики сырья согласятся на снижение цены. Потому что иначе однажды молоко просто некому будет продавать.



В начале января производители молочных продуктов собрали Zoom-конференцию с производителями молока при участии Романа Лещенко.

“Выступая, я сказал, что есть конкретные статьи расходов. Чтобы изготовить и поставить потребителю продукцию, за каждую бутылку молока мы доплачиваем 6 копеек, за каждую пачку масла - 5.13 грн. Каждый стаканчик сметаны нам обходится убытком в 1.26 грн, а за каждую 180-граммовую упаковку самого простого твердого сыра, типа "Российского", мы доплачиваем 2 грн 36копеек. Я задал риторический вопрос: "Как будем дальше работать?". Все переработчики просто “лягут” и не смогут рассчитаться с колхозниками. Если же мы вернемся к летним ценам – тогда мы сможем продолжать работать”, — сообщает глава “Молочного альянса”.



Сергей Вовченко утверждает, что если сейчас не выровнять ситуацию, “мы все будем питаться польскими молочными продуктами”.