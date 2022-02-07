"Корабельная сосна", "Продай собаку", "Баба рабочая", "радикальный центризм", "чернобыльский праздник".

Все это лишь краткий перечень публичных цитат, которыми представители монобольшинства удивляют общество с экранов ТВ.

Ляпы и ошибки, сказанные в эфирах неподготовленными спикерами, пагубно сказались на рейтинге, как президента так и его политического проекта "Слуга народа".

Нельзя сказать, что из этого на Банковой не сделали никаких выводов. Сделали как минимум два.

Первый - не ходить на телеканалы, где "слугам" могут ставить неудобные вопросы (отсюда и бойкот телеканалов из группы Ахметова).

Второй - отобрать достаточно узкий перечень спикеров от своей политсилы, которых и отправлять на эфиры, предварительно проведя с ними подготовку.

"Страна" выяснила, как это происходит у "Слуг народа", кого не пускают в эфир и, какие задачи ставят перед теми, кого делегируют на эфир.

"Личные консультации перед эфиром"

По информации источников "Страны", сейчас в партии "Слуга народа" от 20 до 40 медийных спикеров. Среди них: Давид Арахамия, Елена Шуляк, Евгения Кравчук, Галина Янченко, Фёдор Вениславский, Олег Дунда, Марина Бардина, Юрий Камельчук, Александр Качура, Алексей Устенко, Елена Мошенец, Александр Ковальчук, Даниил Гетманцев, Макс Бужанский, Денис Маслов, Олеся Забураная, Ольга Василевская-Смаглюк, Любовь Шпак, Александр Крейденко.

"К топ-спикерами причисляют руководство партии и фракции. Эти депутаты ходят на самые рейтинговые ток-шоу, как, например, "Право на Владу" или "Свобода слова" до бойкота партии каналов группы Ахметова. Однако то, что их приглашают на такого уровня программы — заслуга не личности, а их должности. Все редакторы хотят видеть на ток-шоу начальство. Это повышает значимость программы. Все остальные спикеры ходят куда позовут, кроме "запрещенки", — сообщил источник.

Он отметил, что по сравнению с прошлым сезоном, в этом идет более осмысленный отбор спикеров.

"Как раньше было: тема эфира энергетика, на эфир отправляют депутата из комитета по вопросам здравоохранения. По итогу, весь эфир он выглядел, как дурачек. Сейчас, когда редактор сбрасывает тему, делегируют спикера, который хорошо в ней разбирается. Например, Олеся Забуранная неплохо разбирается в бюджете, вот ее спокойно можно отправить на эфиры по этой теме", — отметил источник.

Вторая проблема монобольшинства, после нелепых скандальных заявлений, которую в ОП пытаются решить — не умение держать удар в перепалке с более подготовленными политиками.

Чтобы исправить эту проблему многие депутаты начали тренироваться со специалистами по ораторскому искусству и тренерами по публичному выступлению.

С тренерами перед эфиром депутаты не только обсуждают тему, но и учатся парировать рассуждения таких спикеров, как Алексей Кучеренко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко, если вдруг повстречают их в эфире.

"Нас начали готовить к эфирам пять месяцев назад, но это не школа в классическом смысле этого слова. Это персональное время перед эфиром, при этом не обязательно лично встречаться, можно и по телефону. Допустим, сегодня у нас десять персональных эфиров и три, где будут учавствовать несколько депутатов сразу.

Тренеру бросают тему эфира и гостей. Он внимательно изучает, кто будет, и на основании своего анализа персонально консультирует депутата. Например, я сегодня в эфире с депутатом от "Батькивщины" Алексеем Кучеренко, а это значит, что тема все равно скатится в тарифы. Поэтому тренер рекомендует перевести тему на дискредитацию Тимошенко: "Мы постоянно говорим о газе, вам напомнить, кто такой Лазаренко и как он связан с лидером вашей партии, которая была главой компании ЕЭСУ", — рассказал источник.

Также известно, что спикеры от монобольшинства берут уроки дикции.

"Я уже прошёл 10 уроков по улучшению дикции. За индивидуальные уроки по дикции платим сами со своего кармана, а общие тренинги платит Офис", — рассказал один из депутатов, постеснявшийся в этой теме указать свою фамилию.

Он добавил, что на партийных тренингах задают домашнее задание.

"Все в формате интерактива: перед эфиром мы общаемся с тренером, воображая, что делаем это во время эфира. Он надевает на себя маску, кого угодно и начинает задавать каверзные вопросы. Наша задача: грамотно на них ответить, придумать свои инструменты, как перевести тему или что правильно было бы сказать", — отметил источник.

В качестве партийного коуча привлекли — политтехнолога Бориса Тизенгаузена, который ранее в комментарии "Стране" подтвердил, что готовит "Слуг" к эфирам.



"Я действительно занимаюсь профессиональной подготовкой политиков к эфирам и ток-шоу. Среди тех, с кем я работаю, есть и представители "Слуг". И, нужно отметить, что некоторые из них достигли хороших результатов, несмотря на разницу в эфирном опыте с оппонентами", - заявил он "Стране".

Как сообщили "Стране" источники, именно Тизенгаузен был одним их тех, кто посоветовал не использовать массовые партийные "темники".

Депутатам целиком сбрасывают короткую выжимку по фактам для общего понимания, а идеологические установки отправляют каждому спикеру отдельно по теме эфира.

"Раньше темники присылали в общий чат. Сейчас перестали это делать, только отдельно спикерам присылают общий фактаж перед эфиром, и то, их не рекомендуют цитировать дословно, а сбрасывают больше для понимания. Так как вначале были спикеры, они через полгода "зашкварились" из-за идиотских темников партии. Они читали то, что им написали в темнике, а прикол в том, что темники противоречили друг другу каждую неделю", — сообщил источник "Страны".

Финансирует партийную "медиашколу", как и каналы Зе, "чёрным налом".

"Потом, как всегда, скажут, что это депутаты скинулись по тысяче, так как захотели учиться", — предполагает источник.

Он также отметил, что перед спикерами ставят конкретную задачу на эфир.

"Мы должны на эфирах показать гибкость ума, умение быстро выкрутиться из любой ситуации и элементарные знания. То есть, быть Ляшко, Тимошенко и простым парнем из народа одновременно, а также играть на контрасте с ними", — сообщил источник.

"Десант "Слуг" на ТВ"

Если раньше в эфирах мелькали одни и те же депутаты: Арахамия, Корниенко, Верещук, Качура и Кравчук, то сейчас в "Слуге" на экраны отправляют, так называемые, новые лица.

"Есть часть спикеров, которые начали ходить на эфиры в самом начале. Они сейчас немного перегорели, им нужен отдых. Тот же Никита Потураев или Александр Качура. Раньше они за всех отдувались, но им тоже нужен отдых. Поэтому сейчас отправляют новых спикеров, смотрят на них в кадре, и определяют,есть ли вообще смысл тратить на них время.

На канал "РАДА" отправляют "ноунеймов", чтобы убить двух зайцев: показать, мол, какой независимый канал, предоставляет площадку всем и протестить новых спикеров. Также потребность новых лиц частично связана со скандалами старых. Например, кто-то же должен заменить Третьякову, которая раньше часто мелькала, но "зашкварилась" на некачественных детях и на смерти Полякова. Или Евгения Брагара, который отличился с "продай собаку", а сейчас практически не появляется в эфире", — рассказал источник.

В свою очередь Евгений Брагар сообщил "Стране", что никто ему не запрещал ходить на эфиры.

"Пока не нахожу в себе вдохновение", — сказал депутат "Стране".

Тем не менее, источники "Страны", утверждают, что в партии создан "black-list", в котором фамилии тех, кому партия категорически запретила появляться в эфире каналов.

"Там есть Марьяна Безуглая и Николай Тищенко. Пресс-службе дали команду: если не удаться полностью их не пускать в эфир, то хотя бы максимально минимизировать их участие в ток-шоу. С Марьяной ещё Корниенко разговаривал будучи главой партии: "Марьяна, давай либо читай, что пишем, либо вообще не ходи на эфиры". Она после этого сходила на интервью к Влащенко и зажгла там с "радикализмом вперёд". С Николаем немного труднее: он если захочет, пойдёт и будет вещать о своём на любом из каналов, но он загоняется и ведёт себя непредсказуемо. Поэтому из ОП поступила команда не пускать его в эфиры ток-шоу, чтоб не появилось очередного "чернобыльского праздника"", — рассказал источник.

Однако Николай Тищенко в комментарии "Стране" заявил, что он "самостоятельный политик" и всегда комментирует там, где понимает, что его комментарий необходим.

"И наша партия уважает право любого депутата на высказывания в массмедиа. Я комментирую важные события в жизни страны и моего родного Киева. Например, сегодня я, как народный депутат и киевлянин, принял участие в заседании Киевского городского совета, а также был на брифинге. Любой представитель прессы мог задать вопрос и получить мой ответ", — сообщил Тищенко.

Также он добавил, что сейчас вместе со своей командой рассматривает возможность участвовать в некоем новом телевизионном проекте.

"Если решение будет принято, я сообщу", — загадочно сказал Николай.

Также по информации источников "Страны", мораторий на запрет посещать эфиры каналов группы Ахметова, никто снимать не собирается.

"В ОП дали команду развивать две площадки: "РАДА" и "ДОМ". Хотя у нас может произойти все, что угодно. Будет команда из ОП ходить — пойдём, как миленькие", — рассказал источник.

Как выяснилось, за место в эфире депутатам нужно ещё побороться.

"Решение, кто именно из депутатов будет в эфире спикером от фракции принимает Офис президента. Чаще всего этим занимается замглавы ОП Кирилл Тимошенко, учитывая пожелания Ермака и президента. Не бывает такого, что кто-то из депутатов захотел и пошел в эфир по своему желанию, его обязательно перед этим должны одобрить в Офисе", — рассказал источник "Страны" в партии "Слуга народа".

Также определённую роль играют дружеские связи с пресс-службой.

"Если ты спикер на ТВ от "Слуги народа", то вынужден поддерживать хорошие отношения с пресс-службой партии, так как они занимаются логистикой эфира. Нельзя сказать, что они кардинально на что-то влияют, но могут в порядке дружеского совета рекомендовать гостевым редакторам на эфиры своих "любимчиков". Как было с Олесей Забуранной — подмазалась к ОП, подружилась с пресс-службой и стала звездой. Да, она неплохо разбирается в бюджете, но она в партии не одна такая, кто мог бы стать спикером в этой теме", — считает источник среди депутатов.

В свою очередь Олеся Забуранная в комментарии "Стране" опровергает эту информацию.

"Редакторы программ не могут брать кого-то из-за давления. Они берут тех спикеров, которые им интересны. Условно говоря, если мы говорим о безопасности, обороне, то я и не комментирую такие вещи, если они не являются одним из десяти вопросов ток-шоу. Поэтому я не хожу на указанные профильные темы, ходят мои коллеги, которые в этом разбираются лучше", — сообщила Забуранная.

Депутат подтвердила информацию "Страны" о том, что в партии есть тренинги по развитию речи в эфире.

"Это не системное обучение. Допустим, посетил тренинг раз в неделю, а потом нужно самому ежедневно заниматься и работать над собой", — рассказала Забуранная.

"Страна" также обратилась за комментарием к спикеру "Слуги народа" Юлии Палийчук, чтобы узнать, по какому принципу депутатов делегируют на эфиры, однако ответа так и не последовало.

Между тем в разговорах со "Страной" депутаты которые никогда не попадали в эфиры, но хотят стать публичными политиками, обижаются на такой подход партии.

"Иногда доходит до абсурда. Например, у меня в регионе происходит какая-то ситуация и я вынужден проплатить сюжеты на местных каналах, чтобы хоть как-то подсветить эту историю. А чтобы попасть в эфир хотя бы на канал "РАДА", мне нужно пройти "кастинг" в ОП, пойти на тренинги, и публично нести ответственность за партию, отстаивать ее интересы в эфирах. И при этом, никому неинтересно слушать проблемы твоего округа и людей, которые за тебя голосовали — главное, защитить от нападок оппозиции партию и руководство страны. А это уже порядком поднадоело", — откровенно признался источник "Страны".

Также ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента активно вливают деньги в подготовку новых топ-спикеров партии "Слуга народа", чтобы протестировать кандидатов в партсписок на будущих выборах.

По словам источника, в ОП для "кастинга" депутатов в будущую партию выбрали две новые медийные площадки: "РАДА" и "ДОМ", в эфиры которых активно отправляют "Слуг народа".

"Это по сути естественный отбор. В ОП преследуют сразу две цели: первая, ищут тех, кто готов ходить по эфирам, тех, кто безоговорочно будет озвучивать позицию власти и тех, кто сможет побеждать в дискуссии с оппозицией. Второе, выбирают тех, кто не засветился в скандалах, а потом смотрят, как на них реагирует аудитория и анализируют смогут ли эти люди в будущем достойно представлять переформатированную партию", — сообщил политолог Игорь Рейтерович.

К слову, спикеров начали активно искать в регионах среди губернаторов, местных депутатов и лидеров мнений, которые будут публично отстаивать интересы партии власти на местах.

"Руководство партии получило задачу активно мониторить регионы, с целью найти тех, кто потенциально войдет в новую политсилу. Ставка больше на людей культуры и спорта, но и к ним есть требования. Будущие кандидаты должны быть известными, так как в партию больше не хотят брать "ноунеймов", также важно умение хорошо держаться на публике и отсутствие скандальных историй", — рассказал Рейтерович.

Впрочем, среди нынешних депутатов от партии "Слуга народа" по поводу формирования новых списков преобладает скептическое отношение.

"Да, я тоже слышал мнение, что сейчас через отбор спикеров на эфиры тестируют тех, кого Зеленский видит в будущем списке партии на выборах в Раду. Но мы все видим рейтинги "Слуги народа". И понимаем, что в будущий парламент зайдет в лучшем случае чуть больше 100 нардепов от "слуг". Даже если партию переименуют в "блок Зеленского", о чем ходят слухи. То есть, подавляющему большинству нынешних нардепов ничего не светит в партии президента. И это сильно демотивирует людей как-то сильно впрягаться в защиту "линии партии". Больше думают о том, как жить после того как перестанут быть нардепами", - говорит источник во фракции.