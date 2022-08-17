Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об основах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

По мнению инициаторов законопроекта, группы народных депутатов, в Украине еще нужно бороться за то, чтобы каждый украинский гражданин, даже проживающий за границей, отождествлял себя с Украиной и украинским народом, что послужит "достижению национального единства и консолидации украинского общества".

Это предлагается делать путем преодоления "объективных и искусственно созданных противоречий социокультурного, языкового, межрегионального и регионального характера", якобы придерживаясь конституционных прав.

Инициаторы сетуют, что в работе над "утверждением гражданской идентичности" нет системности, да и само общество уделяет ей недостаточно внимания. Как они считают, в силу отсутствия нормативной базы (прежде всего закона), что теперь и хотят исправить. Были также планы создать новый государственный орган с полномочиями по контролю утверждения этой самой идентичности. Причем им одним дело могло не ограничиться. Но, возможно, обойдутся и без этого.

Подробности - в материале "Страны".

Фундамент общества

В ходе пленарного заседания 16 августа парламент 257 голосами одобрил законопроект №6341 "Об основах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности".

Инициаторами проекта стала группа народных депутатов из разных фракций и депутатских же групп плюс внефракционные во главе с представителем президентской фракции "Слуги народа" (СН) Василием Моканом.

По их мнению, "существование и процветание" Украины невозможны без общего понимания ее гражданами своей гражданской идентичности, которая берет начало от "отождествления себя каждым гражданином с украинским народом".

На эту принадлежность указывают "язык (какой именно, не уточняется, но видимо, государственный украинский - Ред.), традиции, ценности".

"Совокупность таких индивидуумов - необходимый фундамент для формирования мощного гражданского общества, сильной нации и крепкого государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, утверждение идентичности становится "одной из определяющих основ государства", значительно усиливая ее в способности противостоять внутренним и внешним врагам.

Вместе с тем, как сетуют авторы законодательной инициативы, вопросам идентичности общество и власти уделяют мало внимания, что, скорее всего, обусловлено отсутствием соответствующей нормативной базы (то есть требующих такой работы законов): "Вопросы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, национально-патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания и гражданского образования лишь фрагментарно очерчены законодательством Украины".

Это они и хотят исправить.

Примечательно, что одновременно сами авторы признают, что патриотизм, понимание стоящих перед страной угроз, украинского общества и без того высокие.

"Когда враг полномасштабно вторгся на нашу территорию и рассчитывал на блицкриг, он был уверен в том, что это удастся, вместо этого получил невиданной силы сопротивление и противодействие и сплоченность украинской нации… Сейчас рекордные показатели и уровня патриотизма, и готовности со стороны наших граждан защищать с оружием в руках нашу территорию", - заявил с парламентской трибуны нардеп Мокан, представляя законопроект.

Как бы то ни было, эти настроения в обществе, по мнению депутатов, надо усилить, чему и послужит законопроект.

Он должен запустить государственную политику по утверждению идентичности.

Ее основными задачами должны стать:

формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции "на основе уважения к правам человека, духовных ценностей украинского народа, национальной самобытности", а также оборонной сознательной и гражданской стойкости, патриотизма, уважения к государственным символам, общественно-государственным (национальным) ценностям Украины, понимания их важности для становления государства;

формирование и сбережение украинской национальной идентичности граждан Украины, относящихся к украинской нации, заграничных украинцев;

обеспечение развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины;

устранение влияния страны-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины;

активизация деятельности институтов гражданского общества для достижения целей государственной политики в сфере утверждения идентичности;

распространение информации о защитниках и защитницах Украины, формирование в обществе традиции увековечения памяти погибших;

формирование готовности граждан исполнять закрепленный Конституцией долг защищать независимость и территориальную целостность Украины.

Подробнее приоритеты государственной политики будут описаны в особой Стратегии утверждения идентичности за подписью президента.

Что же укажет на успешность работы в данном направлении? Законопроект это уточняет отдельным пунктом.

Прежде всего, это увеличение количества граждан, гордящихся своим украинским происхождением и гражданством. Затем уменьшение эмиграции из Украины и, наоборот, массовое возвращение на Родину тех, кто когда-то уехал.

В списке также значатся рост числа желающих получить статус заграничного украинца и, собственно, украинское гражданство, развитие внутреннего туризма, повышение явки на всенародных голосованиях, более массовое участие граждан Украины в принятии решений органами государственной и местной властей, расширение сферы использования украинского языка, усиление роли украинского языка в информационном пространстве и культуре, увеличение посещаемости учреждений, популяризирующих культурное достояние украинского народа и организующих мероприятия, посвященные борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, расширение аудитории патриотических фильмов, широкое распространение среди граждан Украины и заграничных украинцев сведений о выдающихся государственных деятелях, представителях культуры, спортсменах, военных, бизнесменах Украины, рост привлекательности службы по контракту и работы по трудовому договору в украинской армии и других воинских формированиях, правоохранительных органах, разведке и т.д.

Более того, успешной работа по утверждению идентичности будет считаться в случае снижения преступности и улучшения экологической (!) ситуации в стране.

Для контроля, конечно же, нужен новый государственный орган - Национальная комиссия по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности (НКВУУНГИ). Это будет постоянно действующий коллегиальный орган со специальным статусом, подчиненный Кабинету министров.

"Особенности специального статуса Национальной комиссии обусловливаются возложением на нее специфических и уникальных заданий и полномочий с целью согласования интересов и оперативной координации действий всех субъектов отношений в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, унификации подходов и механизмов реализации государственной политики в этой сфере, централизованного оценивания ее эффективности", - говорится в проекте закона.

В составе комиссии будут семь человек, при этом полномочия она получает с момента назначения в нее не менее пяти человек. Председатель и члены НКВУУНГИ назначаются на три года и увольняются правительством в соответствии с будущим законом и законом о государственной службе.

Решения нацкомиссии будут обязательными для исполнения центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, местными госадминистрациями, местным самоуправлением, юридическими и физлицами.

При этом еще должен быть созван координационный совет по вопросам деятельности НКВУУНГИ, который будет действовать при Кабмине.

Также в помощь комиссии создаются центры утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, основателями которых могут быть как органы власти, так и частные лица и предприятия. Центры подлежат обязательной сертификации НКВУУНГИ, чтобы пресечь возможную связь с Россией.

Исходя из текста законопроекта, центры любой формы собственности смогут получить бюджетное финансирование на "реализацию мероприятий государственных целевых, региональных и местных программ, исполнителями которых они определены".

Грантовым организациям будет разрешено как создавать сами центры, так и получать деньги от государства на реализацию проектов по утверждению идентичности.

Однако вопрос построения целой системы пока не решен окончательно, о чем будет сказано ниже.

Деньги нужнее органов

Важно, что закон, в случае принятия, будет введен в силу только через год после его опубликования.

Самое очевидное объяснение - война, которая теоретически может закончиться за это время. Однако соавтор законопроекта Мокан уточнил, что такой срок дается Кабмину на то,чтобы "имплементировать закон в нормативную базу" на уровне самого правительства.

"Но законопроект еще будет дорабатываться, и в переходных положениях может появиться некий другой период, например, 6 месяцев или после завершения военного положения", - комментирует народный депутат Мокан "Стране".

Он также уточнил, что в проголосованной редакции, оказывается, не упоминается Нацкомиссия по утверждению идентичности, создание которой не поддержали Главное научно-экспертное управление аппарата Рады, ряд министерств и ведомств.

"Мы отказались от идеи создать орган со спецстатусом. Кабмин должен определиться, какое министерство будет реализовывать госполитику в сфере утверждения идентичности", - сообщил парламентарий. По его словам, не предусмотрено и создание сети спеццентров ("это вопрос мирного времени"), но соответствующую политику можно якобы проводить на основе, например, внешкольных учреждений, расширив их функционал.

В то же время он считает целесообразным увеличение финансирование на это направление, так как 17 млн грн, выделяемых по линии Минмолодежи и спорта в год на национально-патриотическое воспитание, - это "мизер".

"Я рассматриваю эту сферу как элемент нацбезопасности. Страна не может себе позволять такие маленькие расходы, если хочет выйти на системную государственную политику. Я буду как глава подкомитета лоббировать увеличение этой суммы", - настаивает Мокан.

В то же время политолог Вадим Карасев называет депутатскую инициативу пиаром.

"Это желание напомнить о себе в дни войны. Хотя именно во время нее выковывается гражданская идентичность, что мы сейчас и наблюдаем. Эта война не носит чисто этнический характер. Со стороны Украины воюют не только украинцы, но русские, евреи, греки и представители других национальностей. И в армию призывают без экзамена на знание государственного языка. Это война разных Украин за право жить по своим, а не навязанным извне правилам. Из-за границы помогает диаспора, даже уехавшие от войны украинцы. В естественных условиях, без навязывания бюрократических надстроек и программ действий возникает та самая идентичность, о которой говорят авторы законопроекта и которая, похоже, не нуждается в помощи со стороны", - говорит эксперт.

Кстати, интересная деталь: СН дала за законопроект только 183 голоса (из 238), причем не голосовал даже глава фракции Давид Арахамия. Впрочем, результат на табло обеспечила поддержка в других фракциях и лояльных депгруппах. В общем, тот вариант, когда с миру по нитке…

"Страна" предположила, что голосовали СН, как говорится, через одного потому, что главный инициатор законопроекта Мокан входит в неформальную группу экс-спикера Дмитрия Разумкова, у которого по-прежнему сложные отношения с Банковой. Однако собеседник в руководстве СН заверил, что эта деталь роли не сыграла, а законопроект на популярную тему. Поэтому голоса и во втором чтении найдутся в достаточном количестве. Хотя, конечно, надо еще посмотреть, на какую редакцию документа в итоге выйдет парламент.