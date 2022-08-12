Минкульт работает над проектом закона об особом статусе английского языка в Украине.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Статья 10 Конституции отмечает, что государство способствует изучению языков международного общения. Когда принималась Конституция, велись большие баталии. Сегодня другая ситуация и мы должны читать эту статью в соответствии с происходящими событиями и будущим, которое мы хотим видеть", – заявил он.

По его словам, сейчас в законе об образовании есть лишь ссылка на ст.10 КУ и упоминание, что английский является языком международного общения.

Поэтому межведомственная комиссия займется подготовкой нового комплексного проекта закона.

"Для того чтобы реализовать те вызовы и задачи, которые должны помочь украинскому обществу овладеть английским языком и предоставить ему высший статус. Министерство культуры и информационной политики по соответствующему поручению Премьер-министра Украины начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения... Ни одно из положений проекта закона о статусе английского языка не будет и не может толковаться как направленное на сужение использования украинского языка", – сказал он.

Он также заявил, что Украина на 40 позиции из 112 стран мира по уровню владения английским языком. А реальные показатели еще хуже.

Отметим, что статья 10 Конституции Украины звучит так: "Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни на всей территории Украины.

В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины.

Государство способствует изучению языков международного общения.

Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом".

Ранее сообщалось, что Кабмин готовится дать английскому статус языка делового общения в Украине.