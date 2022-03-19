"Страна" поговорила с мэром Николаева Александром Сенкевичем. О том, как город выживает под ежедневными обстрелами, грозит ли ему "Мариупольский сценарий" с гуманитарной блокадой, и что он думает о шуточных "видосиках" Николаевского губернатора Виталия Кима.

— Расскажите, какая сейчас обстановка в Николаеве?

— Каждый день идут обстрелы. Обстреливают большие районы снарядами кластерного типа — кассетными снарядами, которые разрываются в воздухе, падая более мелкими снарядами, и рассыпаются большим количеством осколков по большому радиусу. Такие снаряды рассчитаны на убийство живой силы. То есть, их задача — не разрушать дома, сооружения и технику, а убивать живую силу мелкими осколками. Фактически — убивать людей.

— Какие районы города подвергаются самым сильным обстрелам со стороны российских войск?

— Они стреляют по нашим мирным районам, которые находятся на окраине Николаева. Туда, куда они достают. Они отошли на безопасное для себя расстояние, подъезжают на расстояние стрельбы, атакуют и уезжают дальше. Более дальнобойными снарядами, типа «Смерч», бьют с Херсонской области — и стреляют фактически в жилые районы. Так как многоэтажные дома закрывают по кругу город, то они попадают и в дома, и на детские площадки. Обстреливают либо рано утром, либо под вечер, либо уже в полночь-час ночи.

— Какие объекты инфраструктуры подвергались сильным обстрелам за последнее время?

— Вчера утром был удар по гражданским районам, а также две ракеты было выпущено по казармам. В некоторых из них находилось небольшое количество военных. Среди мирных жителей 16 человек было ранено, но погибших нет. Сегодня утром опять были обстрелы, несколько часов назад — тоже. Пока нам известно о двух раненых. Обстреляли и частный сектор, и многоэтажные дома. Сейчас собираем информацию — ходим по квартирам и выясняем, никто ли не погиб.

— Сколько жилых домов было обстреляно российскими войсками за все время военных действий?

— Около 280 домов пострадало, из них около 30 уничтожено полностью. То есть восстановлению они не подлежат. Это в основном частные дома.

— Есть ли среди разгромленных зданий культурные сооружения, вроде драмтеатра в Мариуполе, который на днях разбомбили россияне?

— Разрушенных объектов культуры у нас нет, потому что обстреливают в основном окраины города. Николаев очень растянут — 260 кв.км. Поэтому пока еще не прилетало. Но на Мариупольский драмтеатр сбросили авиабомбу. Я не исключаю, что такое может произойти в Николаеве.

— Как вы оцениваете вероятность штурма Николаева или его окружения? Как город готовится к тому, чтобы этого не допустить — из того, что вы можете озвучить.

— Мы готовимся к этому. Уже были попытки прорыва в Николаев колонной из 20 единиц техники. Из них 7 единиц мы уничтожили, а 13 захватили. Русские бросили технику и убежали. Теперь ее будут использовать наши военные. Собственно, наши коммунальные службы сейчас помогают военным. Тракторы, например, используются для того, чтобы вывозить эту технику с поля боя. Дальше мы ее приводим в порядок, перекрашиваем, передаем нашим солдатам, и они ее используют в боях с рашистами.

— Как сейчас работают коммунальные службы в Николаеве? Какая ситуация с электроэнергией, отоплением и т.д.?

— Периодически случаются перебои с электроэнергией, потому что когда по нам стреляют, разрушают электромоторы высокого напряжения — 35 кВ, 100 кВ. Остальные службы из-за этого тоже перестают работать — вода, отопление… Но мы как муравьи: каждый день, каждое утро мы начинаем с того, что заново все чиним. На сегодняшний день у всех жителей Николаева есть тепло, вода, газоснабжение. Электроснабжение отсутствует в единичных домах. У нас даже по городу ездит электротранспорт, который для всех горожан работает бесплатно — трамваи и троллейбусы.

— Есть ли дефицит продуктов питания в городе?

— Продукты есть. Правда, люди жалуются, что в магазинах нет большого ассортимента. Но подвоз продуктов и медикаментов у нас есть. Мы работаем с нашими западными городами-побратимами — они помогают нам гуманитаркой: медикаментами, продуктами питания.

— Угрожает ли Николаеву «Мариупольский сценарий» с полной гуманитарной блокадой города?

— Пока не угрожает. Более того, сейчас русские войска держатся на расстоянии 40-50 км и не нападают, не пытаются активно продвигаться. Но мы атаки готовы отражать, серьезно укрепляемся. Николаев взять им будет не так просто. Мы еще на подступах будем воевать с ними.

— По вашим данным, какое количество жителей осталось в Николаеве, несмотря на военные действия?

— Около 1/3 горожан выехали из города. Это мы определяем по количеству вывозимого мусора — его стало меньше на треть. И примерно на 40% снизилось потребление воды. Мы это связываем с тем, что не работают предприятия, рестораны, которые также являются потребителями воды. Поэтому могу сказать, что примерно 30% жителей уехало из Николаева.

— Позвольте в такое суровое время один шуточный вопрос. После того, как губернатор Виталий Ким стал записывать свои фирменные видеообращения, у вас между чиновниками Николаевской области фраза «Доброго вечора, ми з України» еще не стала официальным приветствием?

— Не скажу, что у нас есть подобные вещи. Скажу, что у нас сейчас все пытаются делать свою работу на своем месте. Я каждый вечер с начала войны выхожу в эфир и делюсь информацией с жителями города — что и как у нас тут происходит. Виталий Александрович (губернатор Ким. — Ред.), со своей стороны, сам оптимист, и поэтому заряжает всех своим оптимизмом. А я стараюсь всех готовить к реальности. Так что у нас говорят: чтобы объективно оценить обстановку, нужно послушать Сенкевича и Кима, а выбрать что-то посередине.

— Выходит, Ким — оптимист, а вы, значит, пессимист?



— Я реалист-циник. А он — оптимист.

— Что вы думаете по поводу такой оптимистичной и довольно неформальной манеры Кима записывать видео про обстановку на Николаевщине? С одной стороны, Ким благодаря этому резко стал популярным, а с другой — насколько это уместно для чиновника?

— Я позитивно оцениваю. Единственное — думаю, что некоторых людей это расслабляет. Это не очень правильно, потому что это все-таки война, людей убивают. Нужно все время быть готовым к тому, что тебя или твоих близких могут обстрелять. Поэтому важно не расслабляться. Но при этом верить в лучшее.

— Что бы вы хотели сказать жителями Николаева в это непростое время?

— Николаевцы — очень стойкие ребята. Нас не так просто будет достать врагу. Я всем желаю мира как можно быстрее. И каждому на своем месте приближать победу по мере своих возможностей.