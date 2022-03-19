Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким заявил, что российские войска отступают от Николаева.

Об этом Виталий Ким сказал в эфире телемарафона.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров. Боевые действия: сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении", - сообщил Ким.

В то же время, глава Николаевской ОГА не предоставил дополнительной информации, ссылаясь на военную тайну.

Ранее "Страна" сообщала, что после ракетных обстрелов войсками РФ казарм 79 бригады в Николаеве из-под завалов достали не менее 50 тел украинских военных.

Также мы писали, что The Times назвала губернатора Николаевской области Кима возможным преемником Зеленского.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.