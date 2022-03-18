В подвалах разрушенного драмтеатра в Мариуполе продолжают находиться более 1300 человек, информации о погибших под завалами по прежнему нет. Бомбоубежище выдержало удар.

Из здания удалось освободить 130 человек (десятая часть от всех - Ред.). Такие цифры озвучила омбудсмен Людмила Денисова в эфире "Украина 24".

Напомним, 16 марта авиация РФ сбросила сверхмощную бомбу и уничтожила Мариупольский драмтеатр, где прятались люди с детьми.

После этого Минобороны России опровергли, что сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе.

Тем временем Министерство культуры Италии выразило готовность восстановить драматический театр в Мариуполе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.