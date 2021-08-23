Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, в понедельник, 23 августа, в ходе Крымской платформы, на которую приехали представители более 46 стран, прошла анонсированная днем ранее президентом Владимиром Зеленским встреча министров энергетики Украины, Германии и Соединенных штатов.

В трехсторонней встрече принял участие украинский министр энергетики Галущенко с американским коллегой Дженнифером Гренголмом и немецким коллегой Петером Альтмайером. Стороны обсуждали вопросы, связанные с реализацией российского проекта "Северный поток-2", который, как заявили в Германии, достроят к середине сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

В ОП рассказали, что министры обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и всей Европы от реализации проекта строительства газопровода. Их встреча таким образом была продолжением переговоров Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Относительно "Северного потока-2". На самом деле мы выходили из той позиции, которая уже задекларирована, озвучена президентом Украины, о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. И мы довольно подробно обсудили вопрос обеспечения безопасности поставок газа, обеспечения транзита, а также те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - сказал Галущенко.

По словам украинского министра, он с коллегами подробно обсудил вопросы применения Третьего энергетического пакета и вопрос усиления монополии российского "Газпрома" на европейском рынке.

Министры также обсудили декларацию, заключенную ранее между Вашингтоном и Берлином.

Отдельно стороны поговорили о синхронизации энергосистемы Украины с европейской.

В свою очередь, министр экономики и энергетики Германии назвал переговоры "хорошими и содержательными", во время которых речь шла о поставках газа в страны Европы и обеспечении безопасности его транзита через Украину.

Ранее мы рассказывали, что на фоне встречи Зеленского и Меркель в Дании завершили укладку труб "Северного потока-2".

Также писали, что, по Украина создает правительственную группу по борьбе с угрозами "Северного потока-2". В нее должны войти члены правительства.