Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости, но медики работают и в праздничные дни и обнародовали свежую ковид-статистику. Итак, на утро вторника число зараженных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 692 человека.

Напомним, что вчера, 23 августа в стране было выявлено 610 новых случая инфицирования. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки вновь выросло на 82 человека.

Умерли за минувшие сутки 27 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 501).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за отчетный период 345 человек (с начала эпидемии 2 201 778 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 54 детей и 4 медработников.

Список регионов-"лидеров" на сегодня поменялся и выглядит так: Одесская область (84 новых зараженных), Харьковская область (84), Луганская область (62) и Черновицкая область (47).

В Киеве коронавирус выявили у 132 человек.

А на планете сегодня отмечено (на 08.15 по Киеву - Ред.) по последним данным университета Дж. Хопкинса уже 212 511 054 зараженных. Умерло от коронавируса - 4 440 962 человека. Пальму первенства по числу заражений твердо удерживают три страны - США, Индия и Бразилия.

Ранее мы рассказывали, что ученые-вирусологи США сделали удивительное открытие. Они нашли антитело, которое в состоянии нейтрализовать все известные на сегодня штаммы коронавируса.