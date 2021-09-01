Банк подпишет меморандум с украинским министерством. Фото: Pxfuel

Американский государственный экспортно-импортный банк выделит украинскому Минэкономики $3 млрд кредита. Такие меры предусматривает меморандум о взаимопонимании, который подпишут обе стороны. 

Об этом со ссылкой на представителя администрации в Вашингтоне сообщает ТАСС.

По его словам, визит Зеленского в США будет использован для развития экономического сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Стороны закончат разрабатывать соглашение о коммерческом сотрудничестве. 

Эксимбанк США также подпишет соглашение с украинским Минэкономики, согласно которому ведомство первоначально получит $3 млрд.

Отметим, что американский государственный Эксимбанк обычно кредитует покупателей американских товаров из других стран, которые не могут получить кредит из традиционных источников коммерческого финансирования. 

Напомним, "Страна" писала о том, что Вашингтон выделит Украине $60 млн на закупку Javelin и другие оборонные нужды.

Также мы сообщали, что сегодня вечером состоится встреча американского и украинского президентов. Байден уделит Зеленскому 2,5 часа, встреча пройдет без совместного брифинга.

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