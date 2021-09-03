В мэрии Киева опровергли слухи о том, что с 15 сентября в столице ужесточат карантинные ограничения.

Об этом "Стране" в комментарии сообщил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "Удар" Дмитрий Белоцерковец.

"Это неправда и даже теоретически не может быть правдой, на данный момент город не рассматривает введение дополнительных карантинных ограничений", - сообщил он.

Белоцерковец уточнил, что Киев сейчас находится в зелёной зоне и технически не может ввести жесткий карантин.

"Сам Киев как город может вводить дополнительные жесткие карантинные ограничения, только если город попадёт в оранжевую или красную зону карантина. Попадание в эти зоны регламентируется постановлением Кабмина, а не решением местных властей. В постановлении Кабмина прописаны критерии: количество больных, койко-мест и тестов и т.д.

Исходя из этого в ближайшее время дополнительное ужесточения карантина в столице не планируется, пока город не попадет в оранжевую или красную зону", - заявил Белоцерковец.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в Киеве могут объявить локдаун уже через полторы недели.

Также сообщалось, что в Минздраве прогнозируют новый локдаун в ноябре