На польско-украинской границе в пятницу, 3 сентября, заложили первый камень в строительстве нового автомобильного пропускного пункта "Нижанковичи-Мальховичи".

Об этом сообщает глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Как заявляет Козицкий, строить пункт начнут уже в ближайшее время. Однако, дорогу к нему проложат только до конца следующего 2022 года. При этом инвестора для проекта и тендер определили еще весной прошлого года.

"Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 здесь определили инвестора для строительства автомобильного пункта пропуска в Нижанковичи-Мальховичи. Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства", - пишет глава облгосадминистрации.

Козицкий добавил, что этот пункт рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. На его строительство предположительно уйдет около 4 лет и более 100 млн злотых (773 141 491 грн).

"Определена стоимость работ - 109 млн злотых. А построить пункт пропуска планируем за 4 года. С украинской стороны к новому пункта пропуска мы строим дорогу", - заявил глава Львовской ОГА.

Он также уточнил, что строительство автодороги (Т-14-18) Нижанковичи - Самбор-Дрогобыч-Стрый начали в марте текущего года, а завершение планируется в декабре 2022 года. Работы, стоимость которых составляет более 19 млн евро, выполняет польская фирма DROG-BUD Sp.

Ранее мы писали о том, что Кабмин Польши обратился к президенту страны Анджею Дуде с просьбой ввести чрезвычайное положение в граничащих с Беларусью регионах. Поводом для этого стала ситуация с наплывом нелегальных мигрантов.

Также недавно в Польше пограничная охрана задержала группу людей, которые разрушали строящуюся ограду на границе с Беларусью. Всего задержали 13 лиц, при этом среди них есть представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог".