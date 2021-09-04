В начале следующей неделе, в ночь с понедельника на вторник, 6-7 сентября, в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в своем Тelegram-канале.

"Украинский гидрометцентр передает, что ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °", - сказано в сообщении.

При этом на Черногорском хребте в украинских Карпатах, на горе Поп Иван уже заметно похолодало - субботним утром, 4 сентября, температура воздуха была + 5 градусов. Кроме того, на горе облачно и ограничена видимость.

Напомним, этим летом, в июле, на горе Поп Иван выпал снег. До этого, в июне, на горе похолодало до нуля градусов и тоже выпадал снег.

Также мы рассказывали, какая погода будет в Украине в сентябре. Будут как по-летнему жарки дни, так и затяжные дожди и похолодание. К концу месяца в Украине окончательно воцарится осенняя погода - 24-25 сентября пройдут дожди, а после этого до конца сентября будет пасмурно и холодно.