В среду, 8 августа, погоду в Украине снова будет определять мощный антициклон Hermelinde, который pfcnsk над восточной частью Европы. Поэтому завтра на всей территории страны начнет повышаться температура воздуха. Но на востоке она будет пока оставаться низкой и с ночными заморозками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В среду синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4-9 градусов, а в восточной части и вовсе до +1-6 . На поверхности почвы заморозки 0-3 градуса.

В дневные часы воздух в Украине прогреется до +18-23. В Карпатах - не выше +13-16 градусов.



В Киеве и области 8 сентября осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7-9, в дневные часы потеплеет до +​20-22 градусов.

Напомним, синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает в Украине два бабьих лета и неделю роскошной погоды после заморозков.

Также мы сообщали, что в окрестностях курортного Сочи в начале сентября выпал первый снег.