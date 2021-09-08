Полиция выясняет обстоятельства стрельбы между в селе Соорокотяги, что неподалеку от Белой Церкви на Киевщине. В результате инцидента один из его участников попал в больницу, другого ищут.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - сказано в сообщении.

Информация о стрельбе возле продовольственного магазина в селе Сорокотяги поступила правоохранителям в среду вечером от женщины, которая стала случайным свидетелем.

В полиции сообщили, что правонарушитель с места преступления скрылся. Сейчас полиция проводит мероприятия по розыску стрелка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре возле супермаркета мужчина выстрелил в покупателя, который пришел в магазин без медицинской маски, чем разозлил своего оппонента.

Мы также сообщили, как в Одесской области между участниками ДТП произошел конфликт, переросший в стрельбу.